USA nabízejí roční studijní pobyty českým středoškolákům

Čeští středoškoláci mají možnost ucházet se o bezplatný roční studijní pobyt na amerických školách. Informovalo o tom velvyslanectví Spojených států v Praze. Přihlášky do výměnného programu, v jehož rámci bydlí středoškoláci v amerických rodinách, je možné podávat do konce října. Výměnný program Flex, který funguje 25 let a financuje ho americké ministerstvo zahraničí, vypisují Spojené státy pro 20 zemí z Evropy a z Asie, Česko do něj letos bylo zařazeno poprvé. Každoročně vyjede v rámci programu do USA kolem 900 studentů. Účastníci mají od americké strany zaplacenou zpáteční letenku, kapesné a základní zdravotní pojištění. Program jim také zajistí pobyt v hostitelské rodině a studium na americké střední škole.

Do výměnného programu pro školní rok 2019/2020 se mohou hlásit středoškoláci narození mezi 15. červencem 2001 a 15. červencem 2004, kteří v době přihlášky studují v prvním nebo druhém ročníku střední školy nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia. Uchazeči nesměli v uplynulých pěti letech pobývat v USA déle než 90 dnů.