ÚS: ČSSD musí vyplatit dědicům právníka Altnera 338 milionů korun

Ústavní soud vyhověl stížnosti dědiců zemřelého právníka Zdeňka Altnera proti usesení Nejvyššího soudu. Ten v roce 2016 odložil vykonatelnost rozhodnutí, podle kterého musí ČSSD Altnerovým dědicům zaplatit téměř 338 milionů korun za zastupování ve sporu o Lidový dům. NS tehdy konstatoval, že neprodleným výkonem rozhodnutí by mohla vzniknout ČSSD závažná újma. Ústavní soudci sporné usnesení o odkladu zrušili. Odklad byl podle nich nedostatečně odůvodněný, a tedy nepřezkoumatelný. Po doručení nálezu ÚS bude verdikt o nároku Altnerových vůči ČSSD znovu pravomocný a vykonatelný. Advokát Altnerových Václav Veselý uvedl, že nyní je nutné čekat také na další postup Nejvyššího soudu. Podle ústavního soudce Jana Filipa má nyní Nejvyšší soud v podstatě dvě možnosti. Buď může opět rozhodnout o odkladu vykonatelnosti, ovšem zohlednit při tom výtky ÚS, anebo vynést definitivní verdikt o nároku vůči ČSSD.

Pražský městský soud přiznal Altnerovi peníze 31. března 2016 za to, že ČSSD od roku 1997 zastupoval ve sporu o vlastnictví pražského Lidového domu. Podle rozsudku mu ČSSD měla zaplatit 18,5 milionu korun, hlavní část celkové nárokované sumy pak tvořila smluvní pokuta, která za 5734 dní od podání žaloby do vynesení rozsudku činila 318 milionů korun. V období mezi rozsudkem odvolacího Městského soudu v Praze a odkladem vykonatelnosti, o kterém rozhodl Nejvyšší soud, byl verdikt pravomocný a vykonatelný. ČSSD přesto odmítala Altnerovi peníze poslat. Odůvodňovala to obavou, že v případě úspěchu u Nejvyššího soudu už by peníze od bývalého advokáta nikdy nedostala zpět. Uspokojovala proto jen Altnerovy věřitele, kteří se jí hlásili