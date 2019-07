Úroky na hypotékách nadále klesají

Průměrná úroková sazba hypoték v červnu klesla na 2,76 procenta z květnových 2,80 procenta. Sazby klesly pátý měsíc v řadě. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Na minimu byla sazba v prosinci 2016, a to 1,77 procenta. Od té doby většinou rostla. Nízké sazby přilákaly do bank více klientů než v květnu. Celkem za šestý měsíc roku bylo sjednáno 7119 hypoték, o 142 více než v předchozím měsíci. Lidé si sjednali hypotéky za 16,498 miliardy korun, což je zhruba o 0,6 miliardy korun více než v květnu. V meziročním srovnání ovšem objem i počet nových hypoték klesl.