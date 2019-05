Určitou toleranci alkoholu u řidičů navrhovanou ODS vláda odmítla

Kvůli záporným dopadům na bezpečnost silničního provozu vláda odmítla návrh poslanců opoziční ODS na toleranci 0,5 promile alkoholu u řidičů. Na twitteru to uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). O předloze rozhodnou zákonodárci. Občanští demokraté poukazují na to, že určitá tolerance alkoholu u řidičů je ve většině států Evropské unie běžná. Půl promile odpovídá zhruba dvěma vypitým decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům.

Lidé v České republice jsou stejně zodpovědní a rozumní jako v zahraničí, proto navrhujeme, aby stejná tolerance platila i u nás," uvedl v tiskové zprávě předseda ODS Petr Fiala. Ze statistik podle Fialy plyne, že v zemích, které určitou míru alkoholu povolují, není situace horší, ale provoz je naopak bezpečnější než v zemích s nulovou tolerancí. Tolerance by neplatila podle návrhu ODS obecně pro všechny řidiče. Nulová by se nadále vztahovala například na řidiče mladší 21 let, na řidiče autobusů, tramvají a nákladních automobilů, na taxikáře a řidiče smluvní přepravy a na učitele autoškol.