Úřady žádají kvůli přijímání více Ukrajinců o posílení o 133 míst

Ministerstva vnitra, zahraničí a práce žádají o další pracovníky kvůli zamýšlenému zdvojnásobení počtu přijímaných pracovníků z Ukrajiny. Resorty by rády získaly celkem 133 nových úřednických či inspektorských míst. Bez posílení by se mohlo vyřizování agendy zhroutit. V návrhu na navýšení kvót pro přijímání ukrajinských pracovníků to uvedlo ministerstvo zahraničí. V pátek přitom ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po prvním jednání koalice o rozpočtu na příští rok uvedla, že by se počet státních zaměstnanců měl snížit o desetinu.

Program pro přijímání pracovníků z Ukrajiny má Česko od roku 2016. Původně přes něj smělo přijet 3800 lidí ročně. Kvůli nedostatku pracovních sil a požadavkům zaměstnavatelů se počet už dvakrát navyšoval. Nejdřív na 9600, pak na 19.600. Nově by to od dubna mělo podle návrhu být 40.000 lidí ročně.