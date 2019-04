Úřady v cizině odebraly od roku 2010 z rodin 480 českých dětí

Úřady v cizině odebraly od začátku roku 2010 zhruba do poloviny letošního dubna z rodin 480 českých dětí. Týkalo se to 238 rodin. Nejvíc případů bylo v Británii. Zhruba 40 procent odebraných chlapců a dívek se vrátilo k rodičům nebo šlo k příbuzným v zahraničí i v ČR. Přibližně stejný podíl dětí se v cizině dostal k pěstounům a do adopce. Vyplývá to ze statistiky Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD), kterou ČTK poskytl ředitel úřadu Zdeněk Kapitán. Důvodem odebrání bývá ohrožení dítěte, týrání, zneužívání a zanedbávání i podezření na ně. V některých zemích zákon zakazuje fyzické tresty dětí.

Nejvíce českých chlapců a děvčat odebraly úřady v Británii. Od roku 2010 to bylo 397 dětí. Následovalo Německo, kde to bylo 34 dětí. V Rakousku šlo o 11 dětí, ve Španělsku o devět, v Irsku o sedm a Norsku a Kanadě o pět.