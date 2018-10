Úřady loni řešily zanedbávání, týrání a zneužívání 8929 dětí

Sociální pracovníci a pracovnice řešili loni 8929 případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Je jich tak téměř o pětistovku méně než v předchozím roce. Kvůli špatnému zacházení v minulém roce 198 chlapců a děvčat skončilo v nemocnici, tři děti zemřely. Vyplývá to z výkazů ministerstva práce o ochraně dětí. Tělesné týrání zažilo loni podle statistik 339 chlapců a 296 dívek. Osmi desítkám z nich nebyly ani tři roky. Sociální pracovníci se zabývali také 729 kauzami sexuálního zneužívání. Řešili i dětskou pornografii a prostituci. Prezidentka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová poukazuje na to, že si mnozí lidé stále ještě neuvědomují, že mají oznamovací povinnost a případné ubližování dětem by měli ohlásit policii či státním zástupcům.

Na fyzické tresty v Česku se zaměřila dřívější studie Univerzity Karlovy, na kterou se odvolává i národní strategie prevence násilí na dětech. Výsledky ukázaly, že v roce 2004 nikdy nezažilo nějaký tělesný trest 14 procent českých dětí. U čtvrtiny bitých chlapců a děvčat se pak dalo mluvit o týrání, dostávali tvrdým předmětem a po bití jim zůstávaly stopy. Podle zástupců nadace spíš než uzákonění zákazu by ČR pomohla osvěta.