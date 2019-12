ÚOHS: MPSV zatím nesmí uzavřít smlouvu na systém dávek

Ministerstvo práce zatím nesmí uzavřít smlouvu na nový informační systém pro vyplácení dávek, který by měl podle plánu začít fungovat od roku 2021. Musí také zrušit vyřazení vítěze této zakázky ze soutěže. Firmu DXC Technology z ní vyškrtlo kvůli nízké ceně. Vyplývá to z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které zveřejnil server Hlídač státu. Proti verdiktu je možné do 15 dnů podat rozklad. Vedení ministerstva už dřív uvedlo, že se do konečného rozhodnutí nebude k případu vyjadřovat. Na jednání sněmovního sociálního výboru před nedávnem ale oznámilo, že začalo připravovat výběrové řízení na dodavatele, který by od roku 2021 případně provozoval a rozvíjel nynější systém od firmy OKSystem. S ní ministerstvo muselo kvůli průtahům v přípravách už dvakrát prodlužovat dosavadní provoz o dva roky. Zatím je fungování zajištěno do začátku roku 2021. Roční prodloužení stojí půl miliardy korun.