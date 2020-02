Univerzita Palackého vydá sérii pěti učebnic češtiny pro cizince

Univerzita Palackého v Olomouci se chystá vydat novou pětidílnou sérii učebnic češtiny pro cizince. První díl, věnovaný těm nejpokročilejším, je již na světě, další budou postupně přibývat. Vydání učebnic je součástí projektu Czech it UP, který se inspiroval moderním stylem učebnic oxfordského typu. Testují je cizinci, kteří na univerzitě studují, řekli zástupci školy. Jako první vyšel díl pro nejpokročilejší studenty. Univerzita k jeho vydání na prvním místě přistoupila záměrně, protože podobný typ učebnic na trhu chybí. "Sérii Czech it UP záměrně uvádíme dílem určeným pro úroveň C1. Právě v této úrovni totiž na českém trhu citelně chybí výběr knih a učebnic, s nimiž je možné při výuce pracovat," uvedl ředitel vydavatelství Aleš Prstek.

Pracovní verzi této učebnice jako první testovali studenti na Letní škole slovanských studií, na kterou každoročně přijíždějí lidé z celého světa. "Pozitivní ohlas máme nejen od lektorů, ale i od samotných studentů. Kvitují především aktuální témata, ale i český humor. Navíc učebnice rozvíjí všechny čtyři kompetence, které potřebujete v cizím jazyce. Je to skvělá práce," uvedla ředitelka školy Pavla Poláchová.