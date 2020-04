Univerzita Palackého: Klasická výuka se už do konce semestru do učeben nevrátí

Ani po uvolnění vládních opatření, které umožní vstup všech studentů do akademických prostor, se podle vedení Univerzity Palackého v Olomouci běžná výuka do učeben od pondělka nevrátí. Studenti nadále mohou docházet na univerzitu pouze po domluvě s pedagogem a na základě jeho pokynu, pokračovat tak bude především on-line výuka. Prorektor univerzity Petr Bilík ČTK řekl, že už návrat klasické výuky v příštích týdnech neočekává, a to i vzhledem k tomu, že je téměř konec semestru. Přicestovat však mohou ke zkouškám zahraniční studenti.

Studenti by měli docházet na univerzitu především kvůli individuálním konzultacím, praxi a práci v laboratořích či účasti na zkouškách, státnících a obhajobách, uvedla univerzita na sociální síti. Dosud to bylo možné jen pro studenty absolventských ročníků. Vedení univerzity upozorňuje, že stále se musí dodržovat přísná hygienická opatření. "Krotit" studenty musel na sociálních sítích po vyhlášení uvolnění opatření rektor univerzity Jaroslav Miller, i podle něj řada z nich z vyjádření vlády pochopila, že se škola otevírá úplně. Opatření kvůli pandemii koronaviru, které na začátku března uzavřely všechny tuzemské školy, se na olomoucké univerzitě dotklo zhruba 22.000 studentů, kteří studují na osmi fakultách.