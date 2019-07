Unikátní léčba žloutenky typu C ušetří peníze i životy

Pacienti se žloutenkou typu C v Ústeckém kraji mohou už více než dva roky využívat novou léčbu s antivirotiky, která výrazně snižuje počet nakažených. Uvedl to primář imunologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý. Léčbě žloutenky se věnuje patnáct let, má za sebou stovky vyléčených lidí a léčbu propaguje i v sousedních krajích. Nové léky na bázi DAA antivirotik se podle něj objevily před třemi roky a mají velmi dobré výsledky. Světová zdravotnická organizace /WHO/ chce dosáhnout toho, aby se vyléčilo 90 procent pacientů. Hepatitidou typu C trpí zejména narkomani, kteří si drogu vpichují nitrožilně.