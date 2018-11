UNESCO rozhodne, zda na seznam připíše modrotisk a vánoční ozdoby

Na seznam světového nehmotného dědictví UNESCO možná tento týden přibudou dva nové české zápisy, modrotisk a tradiční krkonošská výroba vánočních ozdob. Na zasedání výboru na Mauriciu budou do soboty jeho členové rozhodovat o padesátce nominací na zápis do prestižního seznamu. Mezi uchazeči je například hudební styl reggae z Jamajky, velbloudí a koňské dostihy v Ománu, irská hra hurling, slovinská krajka nebo výzdoba rikš v Bangladéši.

Česko dosud u UNESCO uspělo s pěti nominacemi na zápis do seznamu nehmotného dědictví - naposledy v roce 2016 byla přijata společná nominace se Slovenskem na zápis loutkářství. Také letos je jedna z nominací mezinárodní: o zápis textilní tiskařské techniky modrotisk se Česko uchází spolu se čtyřmi dalšími zeměmi - Rakouskem, Německem, Slovenskem a Maďarskem. Modrotisk se k dekoraci látek používá od 18. století a některé matrice na tisk v převážně rodinných dílnách jsou až 300 let staré a užívá je někde až sedmá generace tiskařů. Výhradně českou nominací na zápis do seznamu UNESCO jsou naproti tomu vánoční ozdoby z dutých skleněných perliček, které se už více než sto let vyrábějí v Poniklé na Semilsku. Tamní sklárna nabízí přes 20.000 vzorů ozdob z foukaných perlí a trubiček, některé pocházejí až z počátku minulého století. Manufaktura, která zaměstnává padesátku lidí, funguje na stejném místě od roku 1902.