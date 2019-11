Úmrtnost v Česku za 10 let klesla o sedminu

Úmrtnost v Česku za posledních deset let poklesla zhruba o sedminu a lidé umírají také v pozdějším věku. Nejčastější příčiny ale zůstávají stejné, a to nemoci srdce a cév a rakovina. Ty byly loni za úmrtím téměř tří pětin zemřelých. Aktuální údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Loni zemřelo 112.920 lidí. Téměř třetinu z nich připravily o život nemoci srdce a cév. Hlavním důvodem byla chronická ischemická choroba a selhání srdce, podíl akutních infarktů klesá. Zhoubné nádory byly za úmrtím čtvrtiny zemřelých. Nejčastěji to byla rakovina plic. Následovaly nádory tlustého střeva a konečníku a slinivky, u mužů pak prostaty a u žen prsu. Třetí příčinou zůstávají cévní nemoci mozku, byly za každým čtrnáctým úmrtím. Čísla také ukazují, že lidé v Česku umírají později než před lety. "Snižuje se úmrtnost ve středním a vyšším věku. Úmrtí se postupně koncentrují do čím dál vyššího věku. U žen je nižší úmrtnost ve středním i ve vyšším věku, úmrtí se soustředí až do nejvyššího věku kolem 85 let," řekla Štyglerová.