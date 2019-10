Úmrtí Karla Gotta dominuje čtvrtečním českým deníkům, zaplnilo i slovenský tisk

České deníky věnují mimořádnou pozornost úmrtí Karla Gotta. Fotografie legendárního zpěváka jsou na titulních stránkách. Zprávy o Gottových slavných hitech, životních etapách, zdravotních problémech, ohlasy jeho kolegů, politiků, sportovců i dalších osobností veřejného života zabraly několik novinových stran. Komentátoři zdůrazňují, že odešla osobnost, která provázela život několika generací. Gott se podle nich stal jedním ze symbolů posledních desetiletí navzdory střídání režimů i hudebních žánrů. Věnují se ale také rozhodnutí vlády rozloučit se s Gottem státním pohřbem a smutkem. Mladá fronta věnovala Gottovi všech 16 stran celostátního vydání. Deník mapuje jeho profesní i soukromý život, boj s rakovinou, přináší vzpomínky jeho souputníků i mladých kolegů a připomíná také Gottův vztah k filmu či výtvarnému umění. Zprávy doprovází velkým počtem fotografií z různých období Gottova života. "Ano, poznamenal všechny žijící generace této země. Ty, kteří zažili éru Novotného, reformní komunismus, Husákovu normalizaci, éru Havla, Klause i Zemana. Ti všichni znají Karla Gotta, ať už jeho písně sami vyhledávali, nebo jimi opovrhovali. Ale ten hlas, ta tvář, to jméno je dostihly všude - stačilo pustit rádio, televizi nebo otevřít časopis. V tomto smyslu byl Karel Gott reprezentantem společnosti po uplynulých šedesát let," napsal komentátor Lidových novin.

Články o úmrtí Karla Gotta a jeho kariéře zaplnily slovenský tisk

Informace o úmrtí zpěváka Karla Gotta se dostala na titulní stránky čtvrtečního slovenského tisku. Noviny otiskly Gottovy fotografie a ve svých vydáních přinesly články o zpěvákovi, který zemřel v úterý ve věku 80 let. "Smrt Karla Gotta rozplakala 16 milionů Slováků a Čechů. Zlaté slavíky bral jako kombajn. Jeho hlas znal celý svět," napsal nejčtenější slovenský list Nový čas, který ve svém logu otiskl černou stuhu. Deník článkům o Gottovi vyhradil většinu vydání. "Zlatý hlas z Prahy, božský Kája, Sinatra východu," uvedl list Denník N. Podrobně zmapoval zpěvákův život i jeho kariéru. Gotta označil za největší popovou hvězdu, která kdy vzešla z bývalého Československa. "Karel Gott byl žijící legendou. Ačkoliv léta bojoval s mnoha zdravotními problémy, pokaždé se mu podařilo nad každou nemocí zvítězit," napsal list Plus Jeden deň. Dodal, že maestro sice odešel do uměleckého nebe, ale díky svým největším hitům bude nesmrtelný. Podle listu Gotta milovaly davy kvůli jeho pěveckému talentu a u politiků si získal sympatie schopností přizpůsobit se každému režimu.