Umělá inteligence by v budoucnu mohla změnit pracovní i smluvní vztahy

Umělá inteligence (AI) by v budoucnu mohla změnit pracovní i smluvní vztahy. Mohla by také ovlivnit vymahatelnost smluv, mimosmluvní odpovědnost za škodu a pracovní vztahy. Na semináři to řekla odbornice na právo a etiku spojené s umělou inteligencí Alžběta Krausová z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Podle tajemnice kanceláře vládního zmocněnce pro lidská práva Moniky Hanychové AI může ve svých důsledcích také zkomplikovat přístup k lidským právům. Kromě narušení ochrany soukromí může také podporovat rasové a jiné předsudky. Podle Krausové je přitom reálné, že by v budoucnu AI mohla nahradit zaměstnance. "Existují systémy, které odpozorují například, jak kuchař vaří. Jak solí, co přidává do jídla a podobně. A dokážou to napodobit," uvedla. Právo proto bude muset řešit, je-li možné monitorovat zaměstnance a vytvářet jejich kopie pomocí AI, dodala Krausová.

Budoucnost bude vyžadovat navržení nových principů odpovědnosti za AI, například, když autonomní auto srazí chodce. "Zatím je vždy určena osoba odpovědná za stroj. To se ale může změnit a mělo by se to měnit. Systémy AI jsou nepředvídatelné, autonomní a na jejich fungování se podílí velké množství lidí," sdělila Krausová. Uživatelé například zadávají požadavky do vyhledávačů a mění tak jejich algoritmy. Změnou mohou být sami poškozeni. Je potřeba stanovit, kdo za poškození bude odpovědný. Krausová je součástí expertní skupiny Evropské unie, která v červnu vydá zprávu s navrženými principy odpovědnosti.