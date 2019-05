Ukrajina obnovila transfer ropy ropovodem Družba do Evropy

Ukrajinský provozovatel ropovodů obnovil transfer ropy k evropským klientům ropovodem Družba. Oznámila to agentura Reuters s odvoláním na prohlášení společnosti. Dodávky ropovodem, kterým teče ropa i do České republiky, byly přerušené koncem dubna kvůli znečištění ropy organickým chloridem, který může poškodit rafinerie. Ropovod Družba z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - severní vede do Polska a Německa, jižní pak přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Kapacita ropovodu činí až jeden milion barelů ropy denně, což je zhruba jedno procento globální poptávky. Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora teče ropa ropovodem Družba do Česka tři až pět dnů.