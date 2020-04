Uhynul jeden z pěti nosorožců převezených ze D. Králové do Rwandy

V národním parku Akagera ve středoafrické Rwandě 10. února uhynul jeden z pěti vzácných nosorožců černých, kteří tam byli loni v červnu převezeni ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. Důvodem úhynu by mohla být porucha trávicího ústrojí. ČTK to řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Ve Rwandě mají zvířata podpořit populaci nosorožců vyhubenou v minulosti a přinést do ní genetickou pestrost. Uhynulým je samec Manny, který se narodil v září 2011 ve Dvoře Králové. Stejskal dodal, že ostatní čtyři nosorožci jsou nadále monitorováni a podle odborníků v parku jsou v pořádku.