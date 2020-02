Uctít památku Kubery do Teplic přišly stovky lidí

Stovky lidí se přišly v Teplicích rozloučit s dlouholetým teplickým primátorem Jaroslavem Kuberou (ODS). Ve frontě v Krušnohorském divadle se kromě Tepličanů objevili i politici včetně prezidenta. Miloš Zeman se uklonil před rakví a s Kuberou se rozloučil i rudou růží. Přišel premiér Andreje Babiše (ANO), vedení ODS, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Současného teplického primátora Hynka Hanzu davy čekající před sálem nepřekvapily. "Jeho měli lidi rádi, nehledě na to, odkud byli," řekl ČTK Hanza. Uctít Kuberovu památku přišli i členové vietnamské komunity v České republice. "My jsme pana Kuberu měli moc rádi. On nám hodně pomáhal a umožňoval naší komunitě, abychom ji mohli udržovat a rozvíjet v našem druhém domově," řekl ČTK předseda svazu Vietnamců pro Ústecký kraj Tran Van Minh.

Kuberovu památku si připomenou i v pražském Rudolfinu, kde bude pietní shromáždění pro zvané. Na památku osobitého politika na dnešek vláda vyhlásila státní smutek. Vlajky jsou na úřadech stažené na půl žerdi, zavlát by měly i černé prapory. V poledne se rozezněly po celé republice sirény. Výrazný politik ODS zemřel nečekaně 20. ledna. Bylo mu 72 let.