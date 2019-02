Učni z Třebíče postavili vůz Tatra

Učni ze Střední průmyslové školy v Třebíči v automobilce Tatra Trucks v Kopřivnici na Novojičínsku poprvé nastartovali nákladní automobil Tatra Phoenix, který z dodaných dílů sami poskládali během praktické výuky. Deset učňů třetího ročníku oboru opravář zemědělských strojů na stavbě vozu pracovalo zhruba tři měsíce, dohlíželi na ně tatrováčtí technici. Kontrola i nastartování vozu potvrdily, že vůz byl sestaven správně. Po potřebných zkouškách bude jezdit jako sypač Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚS). Školy na Vysočině už měly zkušenosti se sestavováním menších automobilů nebo traktorů. "Já jsem čekal, že to bude komplikovanější, že to bude složitější. Je pravda, že měli za sebou chlapy z Tatrovky, to znamená, když to stavěli a narazili na něco, tak jim poradili, řekli, takhle jo, takhle ne. V každém případě pro ně skvělá zkušenost. Fakt mám obrovskou radost, že kluci jsou spokojení, jsou nadšení, dělali něco, co je baví," řekl ředitel školy Zdeněk Borůvka.