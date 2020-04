Učitelé žádají, aby bylo letos vysvědčení možné i bez klasifikace

Uzavřít známky na vysvědčení na základě hodnocení z únorové a březnové prezenční výuky, jak předpokládá návrh ministerstva školství, není podle sdružení Učitelská platforma v tomto pololetí reálné. Učitelé podle ní nemají dostatek známek. Připravovaná vyhláška by proto měla způsob hodnocení upřesnit a nechat i možnost děti neklasifikovat. Spolek to uvedl v tiskové zprávě. Podle návrhu ministerstva školství by by učitelé měli i zohlednit výuku na dálku a k výsledkům z prvního pololetí. Podle učitelů však může docházet k trestání za neaktivitu, spíše než k hodnocení, v čem se žáci v tomto období rozvinuli a v čem se naopak mohou zlepšovat. Učitelé i tak považují současnou situaci za příležitost odstartovat obsáhlejší debatu o změnách hodnocení na českých školách.