Učitelé vyjádří v černém oblečení nesouhlas se stavem školství

Část učitelů zřejmě přijde ve čtvrtek do školy v černém oblečení na protest proti současnému stavu školství. Akcí Vidíme to černě, která se uskuteční u příležitosti Dne učitelů, chtějí upozornit na svou nespokojenost s financováním a různými opatřeními ve školství. Akci podporují například spolek Pedagogická komora nebo Učitelská platforma. Průměrný plat učitelů vzrostl loni podle ministerstva školství o 11 procent na 35.089 korun. Do roku 2021 by podle programu vlády měl činit zhruba 46.000 korun měsíčně. "Máme jedny z nejnižších (učitelských) platů v OECD, mladý učitel nemá motivující vyhlídky kariérního růstu a technologické zázemí škol je pro moderní výuku často nedostačující - je jen otázkou času, kdy mladí učitelé rezignují úplně," uvedla předsedkyně Učitelské platformy a středoškolská učitelka Petra Mazancová. Podle ní si například odborník na informační technologie vydělá v soukromém sektoru pětkrát víc než ve školství. Učitelská platforma kritizuje zavádění nesystémových a neověřených opatření ve školství, jejich časté střídání a nejednotné vládní vize.