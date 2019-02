Účast na závodech Jizerské 50 byla nejvyšší za 40 let

Účast na letošních závodech Jizerské padesátky byla nejvyšší od roku 1978, kdy se jí zúčastnilo asi 7800 běžkařů. Od pátku do neděle se v Bedřichově a okolí postavilo na start dohromady 7776 běžců na lyžích, o 250 více než loni. ČTK to řekl za organizátory předseda Ski klubu Jizerská padesátka Martin Koucký. Hlavním závodem Jizerské 50 byla nedělní padesátikilometrová trasa, které se zúčastnilo 4600 lyžařů. Poprvé ale mezi nimi nebyl Ladislav Míka, který jako jediný absolvoval všechny předchozí ročníky. "Myslím, že jsem si užil 51 ročníků, tak je čas podívat se na to z druhé strany. Myslím, že je to také zajímavý zážitek," řekl Míka v České televizi. Z pohledu horské služby skončila Jizerská 50 nad očekávání dobře. "Měli jsme jen nějaká drobná ošetření kvůli vyčerpání, nic závažného," řekl ČTK náčelník horské služby pro Jizerské hory René Mašín.