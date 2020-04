U pracovníků sociálních služeb platí pravidla jako u zdravotníků

Pracovníci v domovech seniorů a dalších zařízeních, kteří přišli do kontaktu s nakaženými novým koronavirem, už nebudou automaticky nastupovat do karantény. Pokud je jejich péče o klienty nezbytná, nemají příznaky a nemoc covid-19 u nich nepotvrdí testy, zůstanou dál v práci. Nařídilo to ministerstvo zdravotnictví. Opatření má zabránit výpadku personálu. Podobné nařízení jako pro pracovníky v sociálních službách platí od 21. března pro zdravotníky. Zdravotnické odbory to kritizovaly. Asociace poskytovatelů sociálních služeb naopak žádala, aby v domovech pro seniory a dalších zařízeních platilo kvůli zajištění dostatku personálu stejné opatření jako v nemocnicích.