U Milovic objevili ekologové nový druh jedovatého brouka

Ekologové objevili na pasvinách u Milovic dalšího jedovatého brouka. Druh majky (s latinským názvem meloe decorus) při obraně rychle ohne nohy, popraskají jí klouby a z nich vyteče oranžová jedovatá tekutina. Pro člověka je ale smrtelná pouze ve větším množství. "Jed majky může na kůži vyvolat podráždění. Lidé by i proto neměli brát brouka do ruky," říká Dalibor Dostál ze společnosti Česká krajina. "Odborníci uvádějí, že k tomu, aby jed měl na člověka vážné případně smrtelné důsledky, musel by člověk tohoto brouka sníst," dodává Dostál. Už dřív ekologové na pastvinách objevily jiné dva druhy Majky. Oblast mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou v posledních letech obývají polodivocí koně, pratuři a zubři. Ekologové chtějí s jejich pomocí vrátit do krajiny různé druhy rostlin i drobných živočichů, kteří z oblasti postupně vymizeli.