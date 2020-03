Tým Jaromíra Jágra sestupuje z extraligy

Hokejisté Kladna sestoupili po roce zpátky do první ligy, kde strávili před návratem do extraligy pět let. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra prohrál v závěrečném 52. kole základní části v přímém souboji o záchranu s Litvínovem 2:6. Dvěma góly včetně vítězného rozhodl duel kapitán Severočechů Viktor Hübl, který přidal i dvě nahrávky. Dokonce pět bodů za dva góly a tři asistence si připsal Tomáš Pospíšil.