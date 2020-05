Turisté z 29 zemí, včetně ČR, budou moci do Řecka už 15. června

Řecko oznámilo seznam zemí, odkud budou moci turisté už od 15. června létat do Atén a Soluně. Mezi 29 státy je i Česká republika. Informoval o tom deník Kathimerini. Podle něj budou turisté z těchto zemí na letištích kvůli nynější pandemii covidu-19 podrobováni jen namátkovým testům na koronavirus. Řecká vláda už dříve oznámila, že počítá s obnovením turistické sezóny od 15. června, kdy se v zemi otevřou i sezónní ubytovací kapacity a od kdy budou moci zahraniční turisté létat do Atén a Soluně. Od 1. července se pak mají obnovit mezinárodní přímé lety do dalších turistických destinací.

Od 15. června budou moci turisté z 29 států po příletu do Atén či Soluně jet dál i na řecké ostrovy, které se otevřely pro místní teprve tento týden. Podle místních médií musí ale počítat s tím, že lodní doprava na ostrovy funguje jen s poloviční kapacitou, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost. Povinné jsou roušky v Řecku v obchodech a ve veřejné dopravě. Řecko podle řady expertů pandemii covidu-19 zvládlo relativně velmi dobře, dosud se v zemi potvrdilo na 2900 případů nákazy, poslední den například přibyly jen tři nové případy.