Turecké ministerstvo odsoudilo výroky Zemana, prezident na nich trvá

Turecké ministerstvo zahraničí v oficiálním prohlášení ostře odsoudilo výroky prezidenta Miloše Zemana, že Turecko je faktickým spojencem teroristického uskupení Islámský stát (IS). Podle turecké diplomacie byla Zemanova vyjádření lživá a urážlivá. Informovala o tom místní média. "Nepřijímáme a ostře odsuzujeme výroky českého prezidenta Miloše Zemana, které jsou plné lží a urážek vůči naší zemi a našemu prezidentovi," uvedl mluvčí ministerstva Hami Aksoy v prohlášení.

Zeman v úterý při návštěvě Karlovarského kraje na dotaz, proč Turecko útočí na Kurdy, kteří bojují s islamisty, uvedl, že Ankara je faktickým spojencem IS. Podle něj Turecko zprostředkovávalo některé logistické operace pro zásobování Islámského státu, jako vývoz ropy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podle českého prezidenta vsadil na islamizaci země.

Na prohlášení tureckého ministerstva zahraničí ve čtvrtek Miloš Zeman reagoval slovy, že z minulosti existují důkazy o ekonomické výměně mezi Tureckem a teroristickým uskupením Islámský stát (IS). Dodal, že jde o fakt a proti faktům se neprotestuje. Uvedl, že v roce 2015 se mluvilo o tom, že Turecko odebírá od IS za zvýhodněnou cenu ropné produkty. "Dokonce to došlo tak daleko, že v tom roce 2015 americké letouny bombardovaly kolonu cisteren, která směřovala právě k tureckým hranicím, což je makavý důkaz toho, že tato řekněme ekonomická výměna existovala," prohlásil Zeman.