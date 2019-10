Turecká ofenziva podle Petříčka jen zhorší situaci civilistů

Turecká ofenziva proti kurdským milicím YPG na severu Sýrie jen zhorší situaci civilistů a uprchlíků v regionu. ČTK to napsal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v reakci na informace o zahájení operace turecké armády. Podle Petříčka je nutné situaci řešit diplomaticky, ministr chce, aby Evropská unie přijala společný postup. Vyzval k diplomatickému tlaku na Ankaru. K řešení by měly přispět i Spojené státy. Také ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) vyzval k diplomatickému řešení situace. Rozhlasové stanici Frekvence 1 řekl, že Turecko by mělo vojenskou akci zastavit.

Také předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker vyzval Ankaru k zastavení vojenské operace. Francie tureckou ofenzivu odsoudila a spolu s Británií a Německem vyzvala ke svolání Rady bezpečnosti OSN. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg Turecko vyzval, aby se vyhnulo akcím, které by mohly "dále destabilizovat region, eskalovat napětí a způsobit další utrpení lidí".