Tržby v maloobchodě hodnotí analytici kladně, letos růst zpomalí

Vývoj maloobchodních tržeb v loňském roce lze i přes mírné zpomalení v závěru roku hodnotit kladně, míní analytici. Spotřeba domácností podle nich táhne růst české ekonomiky. Tržby v maloobchodě bez aut se loni zvýšily meziročně o 4,8 procenta, rostly tak šestým rokem, předloni to bylo o 4,9 procenta. Letos očekávají ekonomové kvůli pomalejšímu zvyšování mezd zpomalení tempa růstu maloobchodních tržeb, a to až ke třem procentům.

Nadále podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera platí, že dynamika maloobchodních tržeb v Česku patří mezi ty vyšší ze zemí Evropské unie a ve srovnání s průměrem zemí EU je dvojnásobná. Souvisí to s nadále přehřátým trhem práce v tuzemské ekonomice a pokračujícím solidním růstem mezd, podotkl. Situace domácností zůstává podle analytiků příznivá, nicméně domácnosti naznačují snahu více spořit, a to kvůli rostoucím obavám ohledně budoucího ekonomického vývoje. To by mohlo vést k mírně slabší dynamice maloobchodu. Na zpomalování útrat domácností se podle ekonoma UniCredit Bank Jiřího Poura podepisuje jak vyšší inflace, tak klesající tempo růstu nominálních mezd, ačkoli se míra nezaměstnanosti nadále drží na minimech.