Tržby v maloobchodě bez aut se loni zvýšily meziročně o 4,8 procenta, rostou tak šestým rokem, předloni to bylo o 4,9 procenta. Tržby rostly nejvýrazněji v září, o 7,1 procenta. Naopak nejpomalejší tempo růstu bylo v květnu 2,8 procenta. Tradičně nejvýrazněji rostly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby, a to o 18,3 procenta. Toto tempo je ale nejpomalejší za posledních sedm let.