Tržby českých obchodníků v dubnu kvůli koronaviru klesly téměř o 11 procent

Tržby českých obchodníků poklesly v dubnu meziročně téměř o 11 procent. Důvodem jsou vládní opatření proti šíření nového koronaviru. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Do údajů nejsou započítané prodeje motorových vozidel. Nejvýraznější pokles zaznamenaly prodejny s oděvy a obuví - tam se tržby snížily o více než 80 procent. Narostl naopak prodej přes internet, který byl nejvyšší za 15 let.

Statistici zároveň upozornili, že vzhledem k mimořádným opatřením mohou být dubnová data později výrazně revidovaná.