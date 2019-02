Trump pozval Babiše do Bílého domu, uvedl velvyslanec USA

Americký prezident Donald Trump pozval českého premiéra Andreje Babiše (ANO) do Bílého domu. Návštěva by se měla uskutečnit 7. března. Na twitteru o tom informoval americký velvyslanec v Česku Stephen King. Oficiální potvrzení návštěvy Bílým domem se podle něj očekává brzy. O pozvání Babiše do Bílého domu chtěl při své návštěvě Spojených států usilovat ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který do Washingtonu odletěl dnes. Ministerstvo označilo pozvání Babiše do Bílého domu za úspěch české diplomacie. Petříček bude v USA jednat o agendě schůzky. Andrej Babiš uvedl, že pozvání do Bílého domu je vyvrcholením vztahů mezi ČR a USA.

Hospodářské noviny koncem ledna napsaly, že Babišovi otevřela cestu do Washingtonu kauza Huawei. Před hardwarem a softwarem čínské společnosti varoval před Vánocemi český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který je označil za bezpečnostní riziko. Spojené státy o rizicích spojených s čínskými komunikačními společnostmi mluví dlouhodobě.