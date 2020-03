Tripartita se shodla na delším ošetřovném a příspěvku na mzdy

Vedení tripartity se v úterý shodlo na prodloužení ošetřovného pro rodiče školáků při nynější nákaze koronavirem. Shoda je také na příspěvku státu na mzdy pracovníků z prodejen a dalších provozů s nařízeným uzavřením. O přesném nastavení opatření rozhodne vláda. Po úterním jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. O dalších krocích se podle něj bude dál jednat.

Školy v Česku jsou od 11. března kvůli možnému šíření nákazy novým koronavirem zavřené. Řada rodičů musela zůstat s potomky doma. Zaměstnanci mohou z nemocenského pojištění získat ošetřovné. Činí 60 procent denního základu příjmu na devět dnů na děti do deseti let, u samoživitelek a samoživitelů až na 16 dní na školáky do 16 let. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s nemocenským pojištěním ošetřovné nedostávají. Ministerstvo práce navrhlo doplatit zaměstnancům ošetřovné za všechny dny, co zůstanou školy zavřené, a to na děti do 15 let. OSVČ by mohly dostat dávku 424 korun na den.