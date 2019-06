Tripartita se neshodla na návrhu rozpočtu, bude jednat v září

Tripartita se zatím neshodla na navrhované podobě státního rozpočtu pro příští rok. Zaměstnavatelům vadí plánovaný schodek 40 miliard. Přidali by také peníze na investice do výstavby silnic. Odboráři zase nesouhlasí s růstem platů většiny pracovníků ve veřejném sektoru o dvě procenta a žádají pro ně osmiprocentní přidání. Kvůli rozpočtu se zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů sejdou 16. září. Návrh se může upravit podle červencového upřesnění odhadovaného vývoje ekonomiky. Ministerstvo financí počítá pro příští rok podle dubnových údajů s růstem ekonomiky o 2,4 desetiny procenta. Další aktualizace bude v červenci. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že pokud by se predikce zlepšila, je ochotna o posílení platů či investic jednat.

Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 40 miliard korun. Výdaje by měly činit 1,594 bilionu korun a příjmy 1,554 bilionu. Učitelé by si měli přilepšit o deset procent a nepedagogové o sedm procent. Ostatním pracovníkům veřejné správy a služeb, jako jsou úředníci, policisté či hasiči, by se mělo přidat o dvě procenta. Inflace by měla podle resortu financí činit 1,6 procenta.