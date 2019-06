Tripartita se na rozpočtu neshodla, problém je vysoký schodek i plán na růst platů

Tripartita se v pondělí neshodla na návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Znovu se kvůli tomu sejde v září. Zaměstnavatelům vadí plánovaný schodek rozpočtu 40 miliard korun a chtějí víc peněz například do výstavby silnic. Odboráři nesouhlasí s růstem platů většiny pracovníků ve veřejném sektoru o dvě procenta a žádají 8 procent. Kvůli rozpočtu se zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů sejdou 16. září. Návrh se může upravit podle červencového upřesnění odhadovaného vývoje ekonomiky. Ministerstvo financí počítá pro příští rok podle dubnových údajů s růstem ekonomiky o 2,4 desetiny procenta. Další aktualizace bude v červenci. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že pokud by se predikce zlepšila, je ochotna o posílení platů či investic jednat.

Tripartita projednala taky situaci ve zdravotnictví - na zdravotní péči by mělo jít příští rok zhruba 346 miliard korun. To je zhruba o 19 a půl miliardy víc než letos. Vyplývá to z materiálu ministerstva zdravotnictví, který předložil na jednání tripartity šéf resortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.