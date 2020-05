Tripartita projednávala návrhy k oživení ekonomiky

O stavu české ekonomiky a opatřeních k jejímu oživení jednalo předsednictvo tripartity. Konkrétní návrhy však neschvalovalo. Debatovalo například o kurzarbeitu, situaci pendlerů či hygienických pravidlech pro firmy, které obnovují provoz. ČTK to po jednání řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Odboráři a zaměstnavatelé si stěžovali na to, že s nimi kabinet opatření před jejich přijetím neprojednával. Žádají návrhy předem, chtějí se na přípravě kroků podílet. "Témata jsme dnes spíš identifikovali. Nikdo neměl konkrétní podklady. Materiály se chystají bezprostředně pro jednání vlády. Není prostor pro projednávání problematických věcí. Proto se opatření často mění," uvedl Středula. Další jednání by se mělo konat 25. května.