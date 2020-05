Tripartita podporuje konání strojírenského veletrhu v Brně

Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) v Brně by se měl letos v říjnu konat. Po jednání tripartity to dnes řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). Podle něj zaměstnavatelé a odbory pořádání akce podpořily. Podle plánu se má MSV konat od 5. do 9. října. Podle Havlíčka byli epidemiologové zatím opatrní. "Na druhou stranu i po diskusi s panem ministrem zdravotnictví (Adamem) Vojtěchem jsme se shodli, že veletrhy jsou klíčem k úspěchu českého průmyslu a že například strojírenský veletrh by bylo velmi špatné, abychom nedělali," uvedl vicepremiér. Nevyloučil, že se může akce uskutečnit za přísnějších hygienických podmínek.

MSV je podle svého webu nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě. Každý rok se na něm představuje přes 1600 vystavovatelů, víc než polovina z nich je z ciziny. Návštěvníků je kolem 80.000, ze zahraničí přijíždí 16 procent z nich. Podle Havlíčka by veletrh měl ukázat, že Česko koronavirovou nákazu rychle zvládlo a "je v plné polní". Akci označil za prestižní.