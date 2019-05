Tripartita bude jednat o růstu platů

Tripartita se dnes mimořádně sejde kvůli zvyšování platů ve veřejné správě a službách v příštím roce. Jednat by měla o návrzích vlády a o požadavcích odborů. Ani kabinet, ani odboroví předáci svou představu o růstu výdělků ve veřejném sektoru zatím nezveřejnili. Odboráři jen uvedli, že budou požadovat přidání celé sumy do základu, ne do odměn.

Ve veřejném sektoru pracovalo loni 640.700 lidí - učitelů, hasičů, zdravotníků, úředníků, policistů a dalších profesí. Průměrný plat se dostal na 35.437 korun. Proti roku 2017 se v minulém roce zvedl o 10,8 procenta. Odměny tvořily 7,2 procenta průměrného výdělku. Premiér Andrej Babiš (ANO) před týdnem oznámil, že rozpočet na příští rok je téměř hotový, chybí jen rozhodnutí o zvýšení platů. Přidání ale vyjde na pár desítek miliard korun.