Tři pětiny Čechů jsou pro, aby manželství bylo i pro homosexuály

Zhruba tři pětiny lidí v Česku jsou pro, aby manželství mohli uzavírat také gayové a lesbické ženy. Proti se naopak staví třetina Čechů a Češek. Postoje se podle vzdělání příliš neliší. Podpora klesá s rostoucím věkem. Průměrný výsledek trojice průzkumů na tiskové konferenci k pokračování kampaně Jsme fér! představil sociolog Daniel Prokop. V Česku mohou páry mužů či žen uzavírat registrované partnerství, a to od července 2006. Za prvních 11 let to udělalo 2647 dvojic. Nemají ale společné jmění, a nemohou adoptovat dítě. Ve Sněmovně je teď novela občanského zákoníku, která má umožnit manželství všem. Poslanci mají projednávat i návrh, který naopak výslovně zakotvuje manželství jako svazek muže a ženy. "Říká se, že společnost není připravena. Nejkonzervativnější skupinou jsou přitom muži nad 45 let. Je to jediná skupina, kde je podpora (manželství pro všechny) menšinová. Tato skupina je přitom nejvíc prezentovaná v politice a míní, že veřejnost si myslí to, co oni. Česká politika je proto konzervativnější než česká veřejnost," uvedl Prokop. Odpůrci manželství pro všechny měli většinu do roku 2008. Mezi lety 2009 až 2015 byly oba tábory vyrovnané. Od roku 2015 převládá názor, že by gayové a lesby měli mít možnost manželství uzavírat.