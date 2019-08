Tři největší lekníny světa kvetou v liberecké botanické zahradě

V Botanické zahradě v Liberci kvetou vedle sebe tři největší leknínovité rostliny světa - viktorie královská, viktorie Cruzova a euryalie vzdorná. To je podle ředitele zahrady Miloslava Studničky unikát. "To myslím, že žádná z evropských botanických zahrad nedokáže. Předvádíme našim návštěvníkům to nejlepší, co můžeme," dodal. Největším lákadlem pro návštěvníky je nejspíš viktorie královská, kterou má asi jen pět zahrad v Evropě. Ne každý rok se podle něj povede, aby viktorie královská rozkvetla. Je velmi choulostivá. Svůj květ otevírá na noc. Šanci vidět ho neuzavřený tak mají návštěvníci, kteří přijdou ráno. Podle Studnička ale chystají na srpen několik nočních prohlídek. Kvést by měla viktorie až do podzimu a zatím stále roste. Její list má nyní průměr asi 140 centimetrů. "Počítám, že bude mít 180 centimetrů," dodal botanik.