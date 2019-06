Tři čtvrtiny dětí jdou na schůzku s cizím člověkem z internetu

Téměř tři čtvrtiny dětí oslovených na internetu se vydají na schůzku s cizím člověkem. Nabídku na schůzku dostala na síti více než čtvrtina dětí ve věku mezi 7 a 17 roky. Vyplývá to z letošního průzkumu Centra prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK) Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a operátora O2 mezi více než 27.000 dětmi. Více než polovina respondentů zažila kybernetickou agresi prostřednictvím facebooku, 43 procent pak přes facebook Messenger. Obecně ale od posledního měření v roce 2014 klesly všechny sledované formy kybernetické agrese o pět procent. Nově si děti stěžují také na tzv. sharenting, kdy téměř osm procent dětí potvrdilo, že rodiče nahráli na internet jejich fotku nebo video, přestože s tím děti nesouhlasily.

Na zneužívání dětí na internetu upozorňuje připravovaný filmový dokument Víta Klusáka V Síti. "Chceme vynést téma zneužívání dětí na internetu na světlo způsobem, který by konečně otevřel oči nejen rodičům, ale i učitelům a nejlépe i zákonodárcům." Děti jsou v online světě velmi aktivní, používají řadu aplikací a sociálních sítí. Sociálně sítě aktivně využívá více než polovina (52 procent) dětí ve věku 7 až 12 let, přestože pravidla jejich používání povolují tyto služby až od 13 let. Dětští uživatelé se na internetu především baví. Nejvíce času tráví vyhledáváním nejrůznějších videí na YouTube, následují facebook a instagram. Fenoménem je rychlý nárůst obliby sociální sítě TikTok, kterou aktuálně využívá více než čtvrtina českých dětí (28,5 procenta).