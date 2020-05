Tři čtvrtiny Čechů se snažily z internetu smazat svá osobní data

Tři čtvrtiny Čechů se již někdy pokusily odstranit své osobní informace z internetových stránek nebo sociálních sítí. Zhruba 46 procent z nich ale nevědělo jak na to. Vyplývá to z průzkumu antivirové společnosti Kaspersky. Čeští uživatelé nemají obavy jen o své údaje, ale i o údaje svých nejbližších. Každý desátý tvrdí, že jejich osobní údaje nebo informace o jejich rodině byly bez jejich souhlasu veřejně dostupné. Uživatelé se stále častěji zajímají o to, jak a kde jsou jejich osobní údaje uloženy a jak zabránit tomu, aby tyto informace prohlížely nebo používaly osoby, které k tomu nemají povolení. Dvě pětiny Čechů chrání své údaje před kyberzločinci, čtvrtina se chrání před navštívenými stránkami. Více než polovina (56 procent) českých uživatelů se obává, že jejich osobní údaje shromažďují aplikace, které používají na svých mobilních zařízeních.

Průzkum společnosti Kaspersky se uskutečnil ve 23 státech, v ČR se ho zúčastnilo přes 500 respondentů.