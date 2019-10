Trh ojetin loni stoupl o 14 procent na 174 miliard

V Česku se loni prodala ojetá auta za 174 miliard korun, což je o 14 procent více, než v předchozím roce. Celkový počet prodaných nebo dovezených ojetin se zvýšil o 15.000 na 765.000 vozů. Oznámila to Asociace obchodu ojetými automobily. Průměrná cena prodávaných vozů z druhé ruky se meziročně zvýšila o 26.000 na 228.000 korun. Přestože cena stále roste, neboť lidé začali po krizi preferovat novější či lépe vybavená auta a jsou ochotni za ně více zaplatit, český vozový park stále stárne. Průměrné stáří vozu registrovaného v českém registru silničních vozidel se v letošním prvním pololetí navýšilo na 14,82 roku. Před sedmi lety bylo o skoro dva roky nižší. Stočený tachometr má zhruba třetina prodávaných ojetých aut.

Více než polovina dovážených ojetých osobních aut je starší deseti let. Přitom každé páté dovezené vozidlo do 11 let stáří prodělalo škodní událost, o níž jeho český majitel pravděpodobně ani neví. U starších vozů lze očekávat poškození ještě častější. Objem prodaných ojetých aut je proti novým zhruba třikrát vyšší. Prodej nových vozů loni poklesl o 3,7 procenta na 261.437 vozů.