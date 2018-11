Třeštíková je hlavním hostem festivalu dokumentů v Amsterdamu

Režisérka Helena Třeštíková je hlavním hostem filmového festivalu v Amsterdamu, který je největší přehlídkou dokumentárních filmů na světě. Třeštíková bude mít na festivalu retrospektivu své tvorby a uvede také deset filmů, které nejvíce ovlivnily její kariéru, včetně snímků Věry Chytilové či Miloše Formana. ČTK to sdělil mluvčí Státního fondu kinematografie Jiří Vaněk.

Do programu festivalu, který potrvá do 25. listopadu, se dostal i dokument Jana Geberta Až přijde válka. Film byl zařazen do sekce Best of Fest, tedy do výběru toho nejlepšího, co se letos přinesly světové festivaly.