Třebíč posílá do Číny humanitární sbírku

V humanitární sbírce pro čínské město I-čchang z provincie Chu-pej se díky Třebíči, Kraji Vysočina a dalším dárcům sešlo takřka 400 kilogramů zdravotnického materiálu včetně roušek a dezinfekce. Provincie je ohniskem nákazy novým koronavirem. Materiál si převzala spediční firma, která ho doveze do Prahy. Do Číny by ho měl podle třebíčského starosty přepravit vládní speciál 18. února. Dopravu zprostředkoval hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD). Původně měla materiál do Číny dopravit linková letadla.

I-čchang je třebíčským partnerským městem od roku 2015. Na konci ledna požádal Třebíč o pomoc. Přidal se i Kraj Vysočina a prostor dostala také veřejnost.