Třebíč chce opustit světovou organizaci památek UNESCO

Třebíč chce vystoupit z Organizace měst světového dědictví (OWHC), radnice v členství nevidí přínos. Návrh radních ještě musí schválit zastupitelé. Členem OWHC je město od roku 2004. Členy OWHC nejsou ani další dvě města na Vysočině s památkami zařazenými na seznam světového dědictví UNESCO, a to Telč a Žďár nad Sázavou. Třebíč ročně přispívala na členství v OWHC 2763 amerických dolarů (asi 64.355 Kč). Podle mluvčí radnice Irini Martakidisové se město do organizace přihlásilo v euforii po zápisu na seznam UNESCO. Třebíčské židovské město a bazilika svatého Prokopa jsou na seznamu od roku 2003. "Z členství v OWHC městu neplynou žádné výhody a neúčastnili jsme se ani nákladných konferencí v zahraničí, proto se navrhuje zrušení členství v této organizaci," uvedla.

Například Žďár nad Sázavou ani členství v OWHC podle starosty města nikdy nezvažoval, i když poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře je památkou UNESCO už 25 let. "Jsme jen ve sdružení českých měst UNESCO, a to nám stačí. Probíhá tam dobrá komunikace a spolupráce i společný lobbing, o čemž to také dost často je, když chcete památkám pomoci. Pro účely našeho města to stačí," řekl žďárský starosta. Kromě celostátních organizací mohou města spolupracovat i na krajské úrovni.