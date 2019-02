Tramvaje na Václavském náměstí spojí odlehlejší části Prahy

Pokud se vrátí tramvaje na Václavské náměstí, mohly by vzniknout tramvajové linky spojující Anděl s Vinohradskou třídou a náměstí Republiky s Vršovicemi. Na veřejné debatě Sdružení Nového Města pražského to řekl Martin Šubrt z organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Návrat tramvají již schválilo vedení města. Dopravní podnik (DPP) vybere do konce dubna projektanta tratě. Podle dřívějších vyjádření vedení Prahy by mohla být hotova do čtyř let.

Podle Šubrta by trať na Václavském náměstí nebyla přeplněna tramvajemi. Jezdily by tudy pravděpodobně tři standardní tramvajové linky. Množství vozů by odpovídalo ani ne polovině počtu tramvají projíždějících nyní Vodičkovou a Jindřišskou ulicí přes střed náměstí. Nová trať podle Šubrta nejen urychlí cestování, ale také pomůže při výlukách nebo nehodách. V horní části má vzniknout nová zastávka.