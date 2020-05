Tradiční Jízda králů ve Vlčnově byla letos definitivně zrušena

Jízda králů se letos ve Vlčnově na Uherskohradišťsku nepojede. Pořadatelé kvůli pandemii nového typu koronaviru definitivně rozhodli o jejím zrušení. Už v dubnu odvolali její konání v tradičním květnovém termínu, zvažovali však, že by ji posunuli na jiné letošní datum. Především kvůli zdravotním rizikům se ale nyní rozhodli zrušit letošní Jízdu králů zcela. Upozornil na to Český rozhlas. Další Jízda králů se tedy v obci pojede až příští rok o poslední májové neděli, která připadne na 30. května. "Pojedou dva ročníky dohromady, zatím se takto chlapci dohodli. I král, který byl letos v lednu představený na krojovém plese, by měl příští rok Jízdu králů jet," uvedla ředitelka vlčnovského Klubu sportu a kultury Petra Kučerová Brandysová.

Jízda králů od roku 2011 figuruje na seznamu světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Podle etnografky Slováckého muzea Marty Kondrové se nejstarší popis vlčnovské Jízdy králů v literatuře vztahuje k 60. letům 19. století. V se obci jezdila i za druhé světové války, v novodobé historii se neuskutečnila pouze dvakrát, a to v letech 1952 a 1965.