TOP 09 navrhne generála Pavla na vyznamenání Řádem bílého lva

Poslanci TOP 09 navrhnou armádního generála Petra Pavla na státní vyznamenání. Sněmovna by návrh na udělení Řádu bílého lva měla projednat začátkem června. Novinářům to při příležitosti 20. výročí vstupu ČR do NATO řekli zástupci vedení strany. Pavel byl od června 2015 do června 2018 předsedou Vojenského výboru Severoatlantické aliance, tedy jejím nejvyšším důstojníkem. "ČR je plnohodnotný člen NATO. Generál Petr Pavel zastával mezi lety 2015 až 2018 nejvyšší vojenskou funkci NATO, kterou je možné v této organizaci zastávat, a to jako první voják ze zemí bývalé Varšavské smlouvy. Za jeho úspěšnou misi by měl být vyznamenán vysokým státním vyznamenáním," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.