TOP 09 či ODS nepodporují prodloužení nouzového stavu, KSČM ano

TOP 09 nepodpoří případný návrh na prodloužení nouzového stavu, nakloněn tomu není ani předseda ODS Petr Fiala. KSČM naopak s prodloužením nouzového stavu počítá. Další strany očekávají, s jakým zdůvodněním se případně na poslance vláda obrátí. Prodloužení nouzového stavu i za 30. dubna, do kdy nyní platí, bude potřeba podle místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). Nouzový stav v ČR platí od 12. března. "Omezování svobod nehodláme dále akceptovat a už vůbec ne v situaci, kdy není jasné, co se musí stát, aby byl nouzový stav zrušen. Z modu, kdy každý říká něco jiného, jsme se totiž pořád nedostali," napsala na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Předseda KSČM Vojtěch Filip na dotaz ČTK, zda by jeho strana žádost o prodloužení nouzového stavu podpořila, odpověděl, že KSČM s prodloužením počítá. "Záleží na nákazové situaci," dodal. Podle předseda ODs Petra Fialy vláda nouzový stav k ničemu nepotřebuje. "Neudává žádné důvody, proč ho chce prodlužovat." Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan poznamenal, že vláda naplánovala uvolňování přijatých krizových opatření až do června, tedy daleko za nyní schválenou hranici nouzového stavu. "Ale my tentokrát už budeme chtít tvrdá data: procento promoření populace, prognózu vlády, jak se bude situace vyvíjet. Jinak nevidím důvod, proč zvedat ruku pro prodloužení nouzového stavu," napsal ČTK.